Haushaltskonsolidierung in Neuss Tarif-Wumms trifft auch Sozialverbände

Der neue Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst bedeutet für die Stadt Neuss Mehrausgaben in Millionenhöhe. 3,5 Millionen Euro muss der Kämmerer in diesem Jahr zusätzlich auftreiben und mehr als acht Millionen Euro an Personalausgaben zusätzlich in seinen Etatentwurf für 2024 einpreisen. Plus noch zu berechnender Rückstellungen für Beihilfe- und Pensionsansprüche der Beamten. „Das ist schon Geld“, sagt Bürgermeister Reiner Breuer.