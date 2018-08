Targobank Neuss wächst weiter

Rhein-Kreis Das Geldinstitut verzeichnet Zuwachs im Geschäft mit Konsumentenkrediten.

Die Targobank Neuss hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2018 fortgesetzt. In den ersten sechs Monaten konnte das Geldinstitut insbesondere im Geschäft mit Konsumentenkrediten Zuwächse verzeichnen. So hat die Filiale in Neuss zum 30. Juni Konsumentenkredite über 36,7 Millionen Euro vergeben – ein Plus von drei Prozent seit Jahresbeginn. „Die Nachfrage nach Finanzierungsangeboten bewegte sich auch im ersten Halbjahr auf hohem Niveau“, sagt Filialleiterin Dora Rosado-Heimer.

Im Einlagengeschäft waren trotz anhaltender Niedrigzinsphase im ersten Halbjahr kurzfristige Geldanlagen teilweise weiterhin beliebt. Die Spareinlagen wuchsen in Neuss um vier Prozent auf 10,3 Millionen Euro. Das Volumen der Tagesgelder stieg um 0,5 Prozent auf 21 Millionen Euro. In Festgeldern hatten die Kunden 7,6 Millionen Euro angelegt – ein Zuwachs von drei Prozent. „Mit diesen niedrig verzinsten Anlagen lassen sich kaum Renditen erzielen, denn Inflation und Abgeltungssteuer sorgen für einen Wertverlust des Vermögens“, sagt Rosado-Heimer. Im Investmentgeschäft lag das verwaltete Depotvolumen zur Jahresmitte bei 64,2 Millionen Euro. Das Volumen der Vermögensmanagementfonds stieg um vier Prozent auf 14,1 Mio. Euro. In Neuss betreute die Targobank zum 30. Juni rund 15.000 Kunden (plus ein Prozent) und führte 4600 Girokonten (plus 0,5 Prozent).