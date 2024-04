Neusser Tanzwochen zum letzten Mal in der Stadthalle Ensemble „It Dansa“ sorgt für ein „Finale Furioso“

Bereits die ersten beiden Teile des Programms ließen erstaunen. „Twenty Eight Thousand Waves“ des Choreographen Cayetano Soto ist vom Bild eines Öltankers auf See inspiriert, der durchschnittlich achtundzwanzigtausend Mal pro Tag von den Wellen umspült wird. Sakrale Musik begleitet den Rhythmus mehrerer Paare, die in Wogen und deren Tälern das Auf und Ab ihrer eigenen Anziehungskräfte erkunden. Glieder lassen sich schleppen und schleifen, hölzern baumeln oder wie elektrisiert verrenken. Mal in Beinahe-Dunkelheit, mal in gleißendem Licht erscheint manche Figur wie ein schneller Flügelschlag.