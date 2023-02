Zum Jubiläum in Neuss Tanzen schult die Ausdrucksfähigkeit

Im Tanzraum gibt es was zu feiern – die Schule für Bewegung und Tanz an der Further Straße wird 25 Jahre alt. Und so hat sich der Tanzraum für sein Jubiläumsjahr einiges vorgenommen: Am Samstag, 3. März, wird zwischen 16 und 21 Uhr Geburtstag gefeiert; beim Welttanztag am 29. April soll der Afrikanische Tanz zelebriert werden und am ersten Juniwochenende wird zur Sommersoiree geladen. Auch bei der Kulturnacht im September ist der Tanzraum wieder vertreten.