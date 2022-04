In Dormagen am Paul-Wierich-Platz veranstalten die Gastronomen am Rathausplatz eine gemeinsame Feier. Die Cafés Bellini und Lemke‘s sowie die Restaurants Paparazzi und Ratskeller haben sich zusammengetan um „nach so einer langen Durststrecke höchst motiviert zu feiern“. Ab 19 Uhr geht es los, Bierwagen, Cocktailbar und eine Grillstation stehen bereit. DJ Michael aus Neuss sorgt an den Turntables für Stimmung.