In Grevenbroich gibt es in Langwaden, Frimmersdorf und in Wevelinghoven am 30. April Tanz in den Mai Veranstaltungen. In Wevelinghoven findet am 30. April im Festzelt auf dem Marktplatz der traditionelle "Tanz in den Mai" des Jägercorps 1924 Wevelinghoven statt. Zunächst wird gemeinsam der Maibaum auf dem Marktplatz der Gartenstadt Wevelinghoven gesetzt.