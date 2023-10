Auszeichnung für Kraftwerk in Hoisten Investition in Biogas-Tankstelle hat sich schon amortisiert

Der Fachverband Biogas hat zusammen mit dem Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE) die Biogasanlage der Königs Pflanzen-Energie GmbH in Hoisten als „Biogasanlage Oktober 2023“ ausgezeichnet. Seit April 2019 hebt der Fachverband jeden Monat ein Biokraftwerk in dieser Form heraus, um mehr Aufmerksamkeit auf den Energieträger Biogas zu lenken. Die Anlage in Hoisten ist die zweite in Nordrhein-Westfalen, die in diesem Jahr diese in Fachkreisen begehrte Auszeichnung erhält.