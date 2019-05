Tambourcorps „Blüh auf“ Uedesheim : Uedesheimer Spielleute feiern „100.“

Uedesheim Zum Jubiläum nahmen befreundete Musikzüge am großen Festzug teil.

An zusätzlichen freundlichen Adressen mündlicher und schriftlicher Art hat es an diesem Tag nicht gefehlt. Von Nah und Fern waren Abordnungen von Vereinen angereist – zum Beispiel Spielmannszug Rottach-Kreuth am Tegernsee und Musikverein Lichtenberg aus dem Siegerland – und gaben sich Kommunal-Politiker die Ehre.

Das waren ein festlicher „Freut euch des Lebens“-Umzug am Samstagnachmittag und ein „Großer Jubiläumsball“ am Abend. Am Sonntag ging es beinahe nahtlos weiter mit einem feierlichen Hochamt, einem Festkommers, einem großen Umzug durch Uedesheim und abends mit Tanz. Mitten im Geschehen waren immer die Spielleute. „Wir sind Musiker mit Spaß an der Freud“, tat Michael Weier kund. Er ist Vorsitzender und Major von „Blüh auf“ und führt 35 aktive und zwei in der Ausbildung befindliche Musiker an. Seine Gemeinschaft öffne sich immer nach außen, so gab er in seinem Grußwort Einblicke ins Innenleben des Tambourcorps, man suche den Zugang zu den Menschen.