„Alice im Wunderland“ in Neuss : Die Schrille und die Böse

Neuss Eine angehende Schauspielerin und eine fertige Lehrerin stehen in „Alice im Wunderland“ auf der Globe-Bühne.

Tamara Hoppe möchte unbedingt Schauspielerin werden. Sie reist bundesweit zu Vorsprech-Terminen und hofft darauf, an der richtigen Stelle zu landen. Erfahrung bringt die 22-jährige Neusserin reichlich mit: Unter der Regie von Sven Post macht sie beim Improvisations-Theater im Theater am Schlachthof (TaS) mit und hat bereits als Regieassistentin das Erwachsenenensemble der Alten Post unterstützt.

Die „Herzkönigin“ in der aktuellen Produktion trägt zwar den gleichen Vornamen wie die „Raupe“, aber hat einen anderen Nachnamen – nämlich Jäger. Sie findet diese schrille Rolle toll, weil sie „hier mal so richtig böse“ sein darf“, sagt Tamara Jäger und ergänzt: „Das macht furchtbar viel Spaß.“

Bisher war die 31-jährige Grundschullehrerin immer „lieb“ auf der Bühne, unter anderem in den Neusser Musicalproduktionen 2007 (“Der kleine Horrorladen“) und 2010 (“Bat Boy“). Danach kamen Studium und Referendariat, doch jetzt hat sie wieder die Zeit zum Mitmachen gefunden, „und ich habe mich total gefreut, dass ich beim Casting eine Rolle ergattern konnte“. Tamara Jäger unterrichtet nicht nur ihre Zweitklässler in Wevelinghoven mit Freude, sondern leitet auch noch eine eigene Theatergruppe in Kaarst sowie einen Kinderchor.