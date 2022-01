Innenstadt-Entwicklung in Neuss : „Die City braucht ein Alleinstellungsmerkmal“

Innenstadt-Entwicklung in Neuss

Neuss Beim „Talk am Pegel“ mit NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) ging es um die Innenstadt der Zukunft und die Frage, wie diese lebendig bleibt.

Es war ein Stück weit wegweisend und leitete direkt ins Thema: Corona-bedingt fand die Veranstaltungsreihe „Talk am Pegel“ am Dienstagabend als digitales Format statt. Und die Digitalisierung, die im Zuge der Corona-Pandemie einen mächtigen Schub bekommen hat, ist auch eine der großen Herausforderungen für die City. Als Hauptrednerin zum Thema „Innenstadt der Zukunft“ hatte der Neusser Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings die NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) ins Boot geholt. Sie gab bei „Talk am Pegel“ zu verstehen, dass die Innenstadt ein Alleinstellungsmerkmal brauche. Und sie sagte weitere Förderungen zu mit dem Ziel, die Innenstädte attraktiver zu machen.