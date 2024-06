Tag des Schlafes Tipps vom Neusser Mediziner für eine erholsame Nacht

Schlaf ist bekanntlich die beste Medizin – eine bekannte Redewendung, in der definitiv etwas Wahres steckt. Denn gesunder Schlaf ist nicht nur für unser Wohlbefinden wichtig. Der „Tag des Schlafes“ am Freitag, 21. Juni, soll auf dieses Thema aufmerksam machen. Doktor York Christoph Vogel ist Oberarzt im Neusser Alexius/Josef Krankenhaus und unter anderem Experte im Bereich der Schlafmedizin. Er betont, dass Schlaf nicht nur eine passive Erholungspause ist, sondern eine essenzielle Phase für Körper und Geist. Guter Schlaf stärkt das Immunsystem, fördert die Konzentration und sorgt für emotionale Stabilität. Doch was tun, wenn der Schlaf einfach nicht kommen will? Der Schlafmediziner teilt wertvolle Tipps, die dabei helfen können, die Schlafqualität zu verbessern und die Nächte somit erholsamer zu gestalten.