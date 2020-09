Urban Gardening in Neuss : Gartenarbeit mitten in der Stadt

Wie gut es sich auch mitten in der Stadt gärtnern lässt, konnten Besucher am Samstag im Botanischen Garten erleben. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Austausch im Botanischen Garten: Das Urban-Gardening-Projekt trifft auf viel Interesse. Die aktuell 20 Gärtner der Gruppe geben Tipps für Anfänger.

Gärtnern mitten in der Stadt, das Projekt Urban Gardening unter dem Dach der Transition Town Gruppe der Neuss Agenda 21 öffnete am Wochenende noch ein Stück weiter als sonst die Tür. Im Rahmen eines „Tag des offenen Gartens“ konnten Erfahrene und Neulinge eine geführte Runde durch die Beete drehen. Alle 56 Plätze waren zügig vergeben, was Ralf Resch sehr zufrieden machte: „Die Besucher kommen aus ganz unterschiedlichen Gründen, manche wollen sich das Projekt ansehen, andere suchen ganz gezielt Tipps zum Thema gärtnern in der Stadt.“