Tag des Botanischen Gartens in Neuss : Die grüne Lunge von Neuss wächst weiter

Neuss Beim Tag des Botanischen Gartens wurde am Sonntag auch die geplante Erweiterung thematisiert. Es soll einen neuen Spielplatz und eine Boule-Bahn geben.

Damit ist die vom Stadtrat beschlossene Erweiterung angesprochen. So ist die Verschönerung am Eingang Körnerstraße bereits im vollen Gange, seitdem das Glashaus abgerissen wurde. Am gegenüber liegenden Eingang an der Bergheimer Straße sehen die Planungen einen neuen Spielplatz und eine Boule-Bahn vor. Dafür ist im kommenden Jahr ein erster Workshop angesetzt. „Der Botanische Garten wird als eine der schönsten Stellen in Neuss wahrgenommen“, sagte Renate Tillmanns. Die Erste Vorsitzende des Fördervereins schwärmt von den dort stattfindenden Sommerkonzerten und Kulturnächten und findet besonders wichtig, dass der Botanische Garten seit vier Jahren Denkmalschutz genießt. So sei die Bebauung rundum erschwert. Das in weiten Bereichen mit seinen attraktiven, seltenen Bäumen sehr einem Park ähnelnde Areal „soll etwas für alle sein“, so Tillmanns.