Internationaler Tag des Baumes : Im alten Stadtgarten wachsen die Bäume der Zukunft

Neuss Es regnet. Was zunächst für einen Rundgang im Freien hinderlich wirkt, tut den Protagonisten aber besonders gut. Es geht um die Bäume. Die können jeden Regentropfen grade gebrauchen, findet Jannes Mroß, Leiter des Sachgebietes Bäume der Neusser Stadtverwaltung. Er leitet auch die Tour. Anlass ist der Internationale Tag des Baumes.

Für die Tour hatten sich 15 Leute angemeldet, und obwohl es regnete, haben sich mehr Interessierte am Treffpunkt zusammengefunden. Jannes Mroß hat den Überblick über alle Bäume im Neusser Stadtgebiet und er kennt jeden einzelnen Baum, der im Stadtgarten steht. 75 verschiedene Baumarten gibt esdort. Zuerst zeigt er eine hochgewachsene Rotbuche, Baum des Jahres 2022. Die gibt es nicht mehr so häufig in Neuss. Sie ist besonders gefährdet, „hat viel Klimastress“, wie Mroß sagt und ist aufgrund ihrer Bedrohung in der Stadt nicht mehr zukunftsträchtig. Dort wurden auch jede Menge neue Baumarten gepflanzt, „wir versuchen also eine möglichst hohe Artenvielfalt zu schaffen, um auch passende Bäume für das Neusser Klima zu finden“, sagt Mroß. Das ist auch Teil der Forschung von Mroß und seinem Team. Sie wollen nicht nur möglichst viele verschiedene Bäume pflanzen, sondern auch die Bäume finden, die die Kriterien eines Klimaschutzbaumes erfüllen und in Zukunft sowohl in den Grünanlagen in Neuss als auch an den Straßen gepflanzt werden können. „Klimaschutzbäume müssen auf jeden Fall hitze- und trockenheitsresistent sein, in der Stadt müssen sie auch viel Salz vertragen können, beispielsweise durch Streusalz verursacht. Und sie sollten möglichst keine Frucht tragen, die die Straßen verunreinigen“, erklärt er. Mittlerweile wurden im Stadtgarten unter anderem persische Eisenholzbäume gepflanzt, „die kommen wegen ihrer Herkunft gut mit der Hitze und Trockenheit zurecht,“ aber auch Perlschnurbäume als Parkklimabäume, die eine breite Krone bekommen.