Tag der Offenen Tür in Neuss Welche Schule passt zu meinem Kind?

Der Tag der Offenen Tür ist am Samstag, 2. Dezember, von 8.30 bis 13 Uhr. Der Info-Abend für Grundschuleltern findet am 10. Januar 2024 ab 18.30 Uhr statt. Die Vorstellung der Doppelqualifikation Chemie gibt es am Montag, 5. Februar 2024, um 16 Uhr. Und der Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe ist am gleichen Tag um 18 Uhr.