Stadtarchiv Neuss : Der Tag der Archive versucht Samstag einen Neuanfang

Neuss Nach coronabedingter Pause findet am Samstag, 5. März, der nächste Tag der Archive in Neuss statt. Teilnehmen kann man sowohl vor Ort als auch von Zuhause aus.

Am 3. März 2020 wurde in Neuss der erste Corona-Krankheitsfall registriert, und schon am Tag darauf wurden die ersten Veranstaltungen abgesagt. Der Tag der Archive allerdings fand statt – wenn auch mit Auflagen – und erfuhr unter dem Eindruck des angekündigten ersten Lockdowns ein Zuschauerinteresse wie noch nie. Zwei Jahre später knüpft die erste Neuauflage dieser Veranstaltung am Samstag, 5. März, mit ihrem Rahmenthema „Fakten – Geschichte – Kurioses“ an jene Veranstaltung „vor“ Corona zum Teil an. Aber gelingt das auch in Puncto Besucherzahlen?