Tag der Archive in Neuss Was im Mittelalter auf den Tisch kam

Das Thema des alle zwei Jahre stattfindenden Tag der Archive lautete diesmal „Essen und Trinken in Neuss: Archivhäppchen und Wissen to go.“ Es ging um die Ernährung im Mittelalter, außerdem stellte sich das Werhahn-Archiv vor. Darüber hinaus war die Restaurierung der Dokumente ein Thema. Die Führungen und Vorträge stießen auf großes Interesse.