Programm am „Tag der Archive“ Die Archive im Rhein-Kreis bitten zu Tisch

Was stand auf den Speisekarten der Königsmahle beim Neusser Schützenfest? Wo befand sich das Wirtshaus „Zum bunten Ochsen“ in Neuss? Was hat Wicküler Bier mit Neuss zu tun? Weit vor Bayer war die Dormagener Aktienbrauerei (Brauerei zur Garde) das größte Unternehmen vor Ort. All das und noch viel mehr ist beim Tag der Archive am Samstag, 2. März, zu erfahren. Von 11 bis 18 Uhr öffnen das Stadtarchiv Neuss an der Oberstraße 15 und das Archiv im Rhein-Kreis Neuss in Zons an der Schloßstraße 39 ihre Türen zum bundesweiten „Tag der Archive“. Damit erinnern die Archivare in ganz Deutschland an den Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln vor 15 Jahren, am 3. März 2009.