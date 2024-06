Tag der Architektur 2024 in Neuss Bauverein definiert öffentlich geförderten Wohnungsbau neu

Schauen, wie andere wohnen: Das macht einen Reiz des „Tag der Architektur“ aus, den die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen am kommenden Wochenende zum inzwischen 29. Mal veranstaltet. Der Neusser Bauverein beteiligt sich als einziger Bauherr im Neusser Stadtgebiet an dieser Veranstaltung und präsentiert am Sonntag, 30. Juni, zwischen 13 und 17 Uhr seine erst Mitte vorigen Jahres bezugsfertig gewordenen Mehrfamilienhäuser an der Willi-Graf-Straße. Ein Referenzprojekt mit 43 Wohnungen, das von Experten vor Ort erläutert wird. Errichtet wurden sie nach Plänen des Architekten Markus Schmale, die zeigen, wie öffentlich geförderter Wohnungsbau zeitgemäß durchdekliniert werden kann.