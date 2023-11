Ein bisschen Weihnachten Neusser Tafel richtet Fest für Obdachlose in Neuss aus

Ungefähr 15 obdachlose Menschen haben sich an diesem Donnerstag in den Räumen der Neusser Tafel versammelt. Eigentlich waren doppelt so viele angemeldet. „Aber das ist bei dieser Klientel einfach so, dass manche spontan fehlen“, erklärt Wolfgang Speis. Er hat als ehrenamtlicher Mitarbeiter der Tafel die Feier mitorganisiert. „Schade ist es natürlich, aber damit muss man rechnen.“ Speis kennt viele der Menschen bereits, die an diesem Donnerstag in den Räumen der Tafel zusammengekommen sind. Freitags verteilt er häufig die übrig gebliebenen Lebensmittel an sie. Im Vorhinein haben er und das Tafel-Team schriftliche Einladungen für die Weihnachtsfeier ausgegeben, auf denen man sich für die Veranstaltung anmelden konnte. „Aber manche Menschen vergessen beispielsweise den Tag und die Uhrzeit oder sie wollen bei dem kalten Wetter lieber nicht das Café Ausblick verlassen, in dem sie tagsüber sind“, so Speis. Es ist das erste Mal, dass die Tafel in Neuss zu so einer Weihnachtsfeier in ihre eigenen Räume einlädt – quasi ein Testlauf. „Natürlich haben wir in den letzten Jahren auch schon andere Aktionen organisiert, zum Beispiel Weihnachtspakete verteilt“, sagt Rebecca Schuh, die Vorsitzende der Tafel. „Aber in diesem Jahr wollten wir einmal eine richtige kleine Feier probieren.“