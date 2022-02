Versorgung in Neuss : Neusser Tafel sorgt sich um Kunden

Die Neusser Tafel verzeichnet aktuell viel weniger Kunden. Foto: Walter

Neuss Wegen Corona kommen immer weniger Bedürftige in die Einrichtung. Viele haben Angst, sich auf dem Weg mit dem Coronavirus anzustecken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anneli Goebels

Es gibt Heizpilze und eine warme Suppe, um so die Wartezeit in der Kälte auszuhalten. Dennoch: Die Neusser Tafel hat aktuell so wenige Kunden wie schon lange nicht mehr. Und das trotz der drastischen Steigerung der Lebensmittelpreise. Doch Rebecca Schuh, Vorsitzende des Tafel-Vereins, kennt den Grund: Corona. „Die Leute haben Angst, sich in den Bus oder die Bahn zu setzen. Sie wollen sich nicht anstecken“, erzählt sie. Dabei weiß sie nur zu genau, dass die meisten ohne Unterstützung der Tafel kaum über die Runden kommen, jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum.

„Hatten wir sonst während unserer Öffnungszeiten montags, mittwochs und freitags von 14.30 bis 16.30 Uhr ungefähr 300 Männer und Frauen, die wir bedient haben, sind es seit Anfang Januar mal gerade 100 pro Tag“, sagt Schuh. Sie weiß, dass aber auch die anderen Tafeln in den Nachbarstädten mit zu wenigen statt mit zu vielen Kunden zu kämpfen haben. Im Dezember, so Schuh, seien noch gewohnt viele gekommen. Sie vermutet wegen verschiedener besonderer Aktionen vor Weihnachten, wie zum Beispiel den Gutscheinen für Schuhe, die verteilt wurden.

Die Sorge treibt Schuh und ihre 35 Helfer um, und so hätten sie bereits angefangen, sich mit denen, die sie schon seit Wochen nicht gesehen haben, in Verbindung zu setzen. „Die, die sich zurückgemeldet haben, sprechen von der aktuell zu großen Gefahr, sich mit Corona anzustecken. Manche werden allerdings auch nicht geimpft sein“, vermutet Schuh. Dann nämlich dürfen sie nicht an die Düsseldorfer Straße kommen beziehungsweise werden noch einmal bedient – allerdings mit dem Hinweis, bei der Tafel gelte 2G. „Darauf muss ich bestehen, schließlich sind die meisten Ehrenamtlichen hier älter als 65 Jahre“, sagt Rebecca Schuh.

Worüber sie in diesem Tagen wieder nachdenkt, ist die Einrichtung eines Fahrdienstes, um die Lebensmittel zu den bedürftigen Menschen zu bringen. „Aber dazu brauche ich junge Leute, die das übernehmen, und das ist schwierig.“ Die Lebensmittel, die die Tafel zurzeit übrig hat, werden in Jugendeinrichtungen gebracht oder zu den benachbarten Tafeln, wenn dort Bedarf besteht. Freitagsabends geht immer eine Fuhre zur Hin- und Herberge am Derendorfer Weg. „Dorthin nehmen wir auch Sachen aus unserer Kleiderkammer mit, oft ganz gezielt, wenn wir wissen, was benötigt wird“, sagt Schuh. Auch die Suppenküche der St. Augustinus Gruppe wird beliefert.