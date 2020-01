Konzert im Kulturkeller Neuss : Ein Duo mit magischem Klang

Neuss Symbio aus Stockholm spielten in der Reihe „Acoustic Concerts“ im Kulturkeller

Wer am Sonntagabend durch die Neusser Innenstadt ging, die wahrlich eine „cité tristesse“ war, der erlebte im Kulturkeller in dem das Stockholmer Duo „Symbio“ in der Reihe der „Acoustic Concerts“ auftrat, eine lebhafte Überraschung. Tatsächlich ist die noch junge Reihe mit 95 Abos in dieser Saison vollkommen ausabonniert, Einzelkarten gibt es an der Abendkasse nur, wenn Abonnenten verhindert sind. Am Sonntag kamen so drei Zuhörer zu einem ungewöhnlichen Musikgenuss. Das Duo spielt schwedische und nordische Volksmusik sowie Weltmusik.