Bund der Vertriebenen in Neuss : Sven Schümann hält Festrede zum „Tag der Heimat“

Neuss Sven Schümann, der erste stellvertretende Bürgermeister der Stadt, wird in diesem Jahr die Gedenkrede halten, wenn die ostdeutschen Landsmannschaften fast 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges der Opfer von Flucht und Vertreibung gedenken.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr mit der Kranzniederlegung am Ostdeutschen Gedenkstein an der Oberstraße. Im Marienhaus an der Kapitelstraße wird der Tag der Heimat ab 15 Uhr fortgesetzt, ein Bustransfer ist sichergestellt. Peter Pott nimmt die eigentliche Totenehrung vor, nach ihm spricht Manfred Duisburg von der Landsmannschaft der Pommern. Der Festakt wird von den Düsseltaler Musikanten begleitet.

Am gleichen Tag wie dem Tag der Heimat wird auch in Norf an das Schicksal der Flüchtlinge und Vertriebenen erinnert. Ab 18.15 Uhr wird der Brudermeister der St.-Andreas-Schützenbruderschaft, die an jenem Wochenende ihre Spätkirmes feiert, am Gedenkstein an der Burgstraße vor den angetretenen Schützen eine Ansprache halten.