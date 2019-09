Katholische Kirche : Ulrich Hennes liest Messen in Neuss

Düsseldorf/Neuss Das Amtsenthebungsverfahren der Kirche gegen Ulrich Hennes wurde gestoppt. Er darf wieder als Priester wirken, allerdings nicht mehr in Düsseldorf. Pfarrer Hans Günther Korr, ein Freund aus Studienjahren, holt ihn nach Neuss.

Freunde helfen einander. Und Freunde sind der Neusser Pastor Hans-Günther Korr (60) und der ehemalige Düsseldorfer Stadtdechant Ulrich Hennes (57), seit sie sich gemeinsam auf die Priesterweihe im Juni 1988 vorbereitet haben. Hennes, der am Mittwoch auf Drängen des Kölner Erzbischofs den Verzicht auf seine Düsseldorfer Ämter als Stadtdechant und Pfarrer an St. Lambertus erklärt hatte, findet kurzfristig und vorläufig Aufnahme im Seelsorgebereich Neuss-Nord. Dort bricht Korr, der leitender Pfarrer ist, gerade das Pastoralteam auseinander.

Hennes erster Einsatz nach der sechsmonatigen Beurlaubung ist überhaupt nur möglich, weil der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki im Gegenzug zu Hennes Verzichtserklärung am Mittwoch das Verbot des öffentlichen priesterlichen Wirkens aufgehoben hatte. Der 57-Jährige war im März wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung beurlaubt worden. Eine strafrechtliche Untersuchung und ein innerkirchliches Gutachten entlasteten den Seelsorger zwar, dennoch leitete Woelki jüngst weitere Schritte gegen ihn ein. Dass Hennes die Vertrauenssituation, als sich ein 20-Jähriger an ihn als Seelsorger gewandt hat, für sexuelle Handlungen ausgenutzt haben soll, wertete Woelki als „schweres Vergehen“. Hennes hat diese Vorwürfe stets bestritten.

Als Korr aus dem Generalvikariat angerufen und gefragt wurde, ob Hennes in Neuss erwünscht sei, war der Pfarrer zunächst überrascht. „Ich wusste gar nicht, dass er wieder im Einsatz sein darf“, sagt Korr. Aber er sagte gerne zu – nicht nur, weil in der Gemeinde Not am Mann ist. Ein weiterer Pastor ist krank, der Kaplan versetzt worden und eine Pastoralreferentin vorübergehend nicht verfügbar. Damit schrumpft das Pastoralteam für die vier Gemeinden im Neusser Norden von acht auf fünf Köpfe. Und Korr selbst bricht am Wochenende nach Assisi auf.