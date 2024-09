Sushiburger, Croffles und Co. Das sind die neuen Foodtrends in Neuss

Es ist mittlerweile mehr als zehn Jahre her, als ein französischer Bäcker in Soho, New York, die Esskultur revolutionierte: Dominique Ansel kam im Mai 2013 auf die Idee, einen Donut mit einem Croissant zu kreuzen – der „Cronut“ war geboren und löste einen riesigen Hype aus, Ansel patentierte sogar das Hybridgebäck. Doch der Hype hat seitdem nicht nachgelassen, im Gegenteil: Zurzeit entstehen in den Sozialen Medien immer mehr dieser sogenannten „Hybrid Foods“ wie der Ramen Burger (Buns aus Ramennudeln) oder die Brizza (Pizza aus Brezelteig). Einige dieser Kombinationen gibt es auch in Neuss.