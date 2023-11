Sushi in der Nordstadt Nachhaltiger Sushi-Lieferservice öffnet in Neuss

Aktuell leben Lena Kluth und Quang noch in Düsseldorf. „Wir sind aber auf Wohnungssuche hier in Neuss.“ Die beiden möchten „in Neuss ankommen“, wie Quang es beschreibt. „Hier ist es entspannter als in Düsseldorf und die Menschen sind sehr angenehm.“ Aktuell schmeißt Quang noch die Küche an der Römerstraße, schon bald soll aber ein anderer Koch übernehmen. Kluth kümmert sich vor allem um die Buchhaltung und das Marketing. Eine größere Filiale, zum Beispiel mit Gastraum, in dem auch vor Ort gegessen werden kann, sei aktuell nicht geplant, so die 29-Jährige. „Wir haben immer gesagt, wir machen entweder das eine oder das andere“, so Kluth. Einen zweiten Laden könne sie sich irgendwann in Zukunft vielleicht noch vorstellen.