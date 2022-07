Sommerzeit ist Badezeit : Was sich im Neusser Freibad erleben lässt

Was sich im Neusser Freibad erleben lässt

Neuss Ach, der Sommer. Wo ließe er sich mehr genießen als im Südbad. 290.000 Badegäste zählt man dort jährlich. Und gerade im Sommer hat dieses Familienbad viel zu bieten.

Seit zehn Jahren ist Demirel „Bademeister“, wie das früher hieß. Aber früher hatten seine Kollegen ja auch noch eine Trillerpfeife und brüllten schon mal kernig: „Nicht vom Beckenrand springen“. Längst out, sagt Demirel, der auch weiß, was „in“ ist: „Unsere neue Rutsche.“ Alter, Größe und Gewicht der Gäste, die so Abkühlung suchen, sei egal. Und, fügt er hinzu: „Zu einem Tag im Freibad gehör Currywurst mit Pommes. Das muss schon sein.“