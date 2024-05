Vorfall im Neusser Südbad Mann fasst Verdächtigen nach sexuellem Übergriff

Per Öffentlichkeitsfahndung suchte die Polizei Anfang Mai nach einem bis dato unbekannten Mann, der im Neusser Südbad mindestens zwei Kinder sexuell belästigt haben soll. Nach Zeugenhinweisen scheint die Tat nunmehr aufgeklärt zu sein. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Beamte der Kripo konnten einen 72 Jahre alten Iraker mit Wohnsitz in Neuss als mutmaßlichen Täter ermitteln. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt, befindet sich aber weiterhin auf freiem Fuß. Er sei bislang nicht wegen Sexualdelikten in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern auch weiterhin an. Zu den gemeldeten Vorfällen kam es bereits am 9. Januar dieses Jahres. In der Ursprungsmeldung der Polizei hieß es, dass der Mann drei Personen auf unsittliche Art und Weise berührt haben soll. Ebenso habe er unter Wasser sein Genital gezeigt. Zwei geschädigte Personen waren zum Zeitpunkt der Öffentlichkeitsfahndung bekannt. Eine weitere weibliche Geschädigte, die damals nicht namentlich feststand, soll er an der Brust berührt haben.