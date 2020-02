Geschlossene Schulen : So wirkt sich die Sturmwarnung auf Neuss und Kaarst aus

Neuss/Kaarst Die Städte Neuss und Kaarst wappnen sich gegen Orkatief „Sabine“. Ab Sonntag sollen Spaziergänger öffentliche Grünanlagen nach Möglichkeit meiden. Feuerwehren bereiten sich auf ein Wochenende im Großeinsatz vor.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor dem atlantischen Orkantief „Sabine“, das voraussichtlich am Sonntagnachmittag Nordrhein-Westfalen erreichen wird. Angesichts von erwarteten Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometer haben die Städte Neuss und Kaarst schon am Freitag weitreichende Vorsichtsmaßnahmen getroffen.

Sollte sich die Wetterlage am Wochenende doch nicht so dramatisch darstellen, sollen zumindest in Kaarst die Schulen kurzfristig doch geöffnet werden. Entsprechende Hinweise werde die Stadt auf ihrer Homepage und via Facebook bekannt geben, sagt Böttner. Davon hält Fischer nichts. Die Schule bleibe zu – so oder so:„Innerhalb der Bildungsbiographie der Schüler wird ein solcher Ausfalltag zu verkraften sein“, sagt er.