Stumtief „Kirsten“ in Neuss : 400 Volt-Freileitung gerissen – Dachstuhlbrand in Gruissem

400 Volt-Freileitung gerissen – Dachstuhlbrand in Gruissem

Stumtief „Kirsten“ in Neuss

Neuss Vier Mal musste die Neusser Feuerwehr bislang wegen Sturmschäden ausrücken. Die Einsätze – darunter ein Dachstuhlbrand – verteilten sich auf das gesamte Stadtgebiet.

Das Sturmtief „Kirsten“ sorgte in den Morgenstunden für einige Einsätze in der Quirinus-Stadt. Wie Feuerwehrsprecher Christian Franke mitteilt, mussten die Einsatzkräfte (Stand 11.15 Uhr) bisher zwei Mal wegen abgebrochener Äste, wegen eines umgestürzten Baumes und wegen eines mutmaßlich durch den Sturm verursachten Dachstuhlbrands ausrücken. „Aktuell ist es ruhig“, sagt Franke. „Hoffentlich bleibt das so.“

Gleichzeitig entwickelte sich eine neue Gefahrenstelle: An der auf dem Dach befindlichen Übergabestation – dort erfolgt die Versorgung des Hauses mit Strom – kam es ebenfalls zu Kurzschlüssen und zu einer Brandentwicklung. Der Dachstuhl fing einseitig Feuer, berichtet Franke. Da die Leitung weiter Spannung führte und die Zuständigkeit der Energieversorger zunächst nicht geklärt werden konnte, wurden die Löscharbeiten erschwert. So war lediglich von außen Wasser auf den Dachstuhl geworfen, ein Einsatz im Inneren konnte nicht erfolgen. „Wir haben den Brand auf eine Seite begrenzen können, die bereits in Flammen stand. Durch die Arbeiten konnten weitere Schäden vermieden werden“, sagt der Feuerwehrsprecher.