Unwetter in Neuss und Kaarst : Das sind die Folgen von Sturmtief Sabine

Foto: Feuerwehr Kaarst 7 Bilder Das sind die Folgen von Sturm Sabine in Neuss und Kaarst.

Neuss Abgebrochene Äste, entwurzelte Bäume und lose Dachziegel: Zu insgesamt 19 Einsätze musste die Feuerwehr in Neuss wegen des Sturms Sabine ausrücken. In Kaarst fiel in einigen Haushalten der Strom aus.

Einsätze in Neuss Das berichtet ein Sprecher der Feuerwehr Neuss. Das Einsatzaufkommen in der Stadt sei relativ gering. Bislang gab es 19 Einsätze (Stand 10.15 Uhr) - die Kräfte mussten wegen abgebrochenen Ästen, entwurzelten Bäumen und losen Dachziegeln ausrücken. „Dabei handelt es sich um die klassischen sturmspezifischen Einsätze“, berichtet der Sprecher. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt.“ Weiterhin gilt es, vorsichtig zu sein: „Meiden Sie von Sturm betroffene Bereiche wie Parks, Wälder und Grünanlagen“, sagt der Sprecher, „Wenn Ihr Haus oder Dach vom Sturm beschädigt wurde und zum Beispiel Dachpfannen lose sind, halten Sie sich fern.“ Die zusätzlichen Einsatzkräfte konnten den Einsatz um 0 Uhr beenden. Im Vorfeld haben sich die Kräfte auf die Lage vorbereitet. Das habe Wirkung gezeigt. „Alle anfallenden Einsätze konnten zügig abgearbeitet werden“, sagt der Feuerwehrsprecher.

Die Kaarster Feuerwehr rückte bis Montagmorgen zu rund 20 Einsätzen aus. An der Alten Heerstraße wurden Stromleitungen durch umgestürzte Bäume heruntergerissen, weshalb einige Haushalte zwischenzeitlich am Sonntagabend ohne Strom auskommen mussten. Auf der Bahnstrecke von Mönchengladbach nach Neuss bei Büttgen lagen ebenfalls umgestürzte Bäume, die von den Einsatzkräften von den Gleisen geholt wurden. Feuerwehrchef Andreas Kalla geht davon aus, dass die Aufräumarbeiten noch ein bis zwei Tage andauern. "Die Prognose sagt bis Dienstagabend Böen bis zu 85 Stundenkilometer voraus", erklärt er. Viele Bäume, die durch das Orkantief "Sabine" angerissen wurden, könnten durch die weiteren Böen "heute oder morgen umkippen", sagt Kalla. Insgesamt 75 Einsatzkräfte wurden am Sonntagnachmittag alarmiert, bevor der Sturm angesagt war. "Wir wollten unsere Leute nicht während des Sturms in die Leitstelle rufen", erklärt Kalla. Die Feuerwehr war mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz Mülltonnen-Leerung Das Sturmtief „Sabine“ hat auch Auswirkungen auf die Arbeit der Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL). Am Sonntag hat die AWl darum gebeten, keinen Sperrmüll, keinen Elektroschrott und kein Papier nach draußen zu stellen. Wie die AWL nun informiert wird die graue Tonne am Montag geleert, auch Sperrmüll und Elektroabfuhr sowie Papier und Biotonne werden abgeholt. Bürger, die die Tonne nicht rausgestellt haben, sollen sich beim Kundenzentrum melden. Ihnen wird ein neuer Termin angeboten.

(ubg/seeg)