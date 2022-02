Sturm-Einsätze in Neuss : Klinkerwand an Wohnhaus droht einzustürzen

Die Feuerwehr ist aktuell in Holzheim im Einsatz. Foto: Simon Janßen

Neuss Eine Einsatzstelle an der Vereinsstraße in Holzheim fordert die Feuerwehr in diesen Stunden: Dort droht eine etwa zweieinhalb geschossige Klinkerwand, die sich von einem Wohnhaus gelöst hat, einzustürzen.

(jasi) Sturmtief „Zeynep“ beschäftigt auch die Kräfte der Neusser Feuerwehr am Freitag. Am frühen Abend war von insgesamt zehn Einsätzen die Rede. Es handelte sich laut Feuerwehr – wie auch bei den Einsätzen im Zuge des vorangegangenen Orkantiefs „Ylenia“ – um umgestürzte Bäume oder lose Gebäudeteile.

Eine Einsatzstelle an der Vereinsstraße in Holzheim fordert die Feuerwehr weiterhin: Dort drohte eine etwa zweieinhalb geschossige Klinkerwand, die sich von einem Wohnhaus gelöst hat, einzustürzen. Die Feuerwehr hat einen Baufachberater des Technischen Hilfswerks angefordert, um weitere Maßnahmen zu erörtern. Dieser entschied, dass die Wand abgetragen werden muss. Aufgrund dieses Einsatzes bleibt die Vereinsstraße Ecke Nordstraße für unbestimmte Zeit gesperrt.

Insgesamt 123 Einsatzkräfte stehen in ganz Neuss bereit, um weitere Einsätze bewältigen zu können. „Die Feuerwehr ist vorbereitet und kann auf schnelle Lageänderung umfassend reagieren“, heißt es in einer Meldung.

