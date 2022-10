Gymnasium Norf : Zwei „Stunker“ unternehmen Gastspielreise nach Norf

Norf Das Gymnasium pflegt seine Kooperationen. Davon profitieren auch die Menschen im Neusser Süden, denn gemeinsam mit dem Verein „Bessere Stadtteilarbeit“ organisiert die Schule jetzt einen öffentlichen Kabarett-Abend. Mit ganz besonderen Gästen.

Mit dem Pädagogischen Zentrum verfügt das Gymnasium Norf nicht nur über einen schönen Raum für Schulveranstaltungen, sondern auch den richtigen Rahmen für kulturelle Angebote. Das nutzt die Schule am Donnerstag, 27. Oktober, für einen Kabarettabend, der in Kooperation mit dem Verein Bessere Stadtteilarbeit Norf (Best) auf die Beine gestellt wird. „Zur Kulturförderung in der Nachbarschaft“, wie Schulleiter Stefan Kremer erklärt. Zu Gast sind ab 19.30 Uhr Sabine Wiegand und Harry Heib, die als „Dat Rosi“ beziehungsweise als „Heinz Allein“ seit Jahren zum Programm der Stunk-Sitzung gehören. Karten sind zum Preis von 15 Euro schon jetzt auf der Buchungsplattform www.eventim-light.com erhältlich.