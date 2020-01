Wetthalle Neuss : In der Wetthalle herrscht der Stunk

Neuss Bis Freitag haben die Stunker vom TaS noch Zeit für die Proben.

Es wird ernst. Nur wenige Tage sind es, an denen die Stunker des Theaters am Schlachthof (TaS) in der Wetthalle proben können – dann steht die Premiere an. „Die Hoppeditz-Guerilla – Rosenmontag for Future“ ist der Titel, den das Atorenteam Martin Maier-Bode (auch Regie), Jens Neutag und Sabine Wiegand schon im Sommer kreiert und längst auch mit Texten und Songs gefüllt hat.

„In Anlehnung an die da-Vinci-Code-Geschichte ,Sakrileg’ von Dan Brown findet ein Karnevalssymbologe im Quirinusschrein eine Pappnase und stellt außerdem fest, dass ein Oberarmknochen verlängert ist. Was auf heftige Schunkelbewegungen hindeutet“, erzählt Maier-Bode, und Wiegand ergänzt: „Bei uns heißt er jedoch Shortdon statt Langdon.“ Ein Fall also auch für den Stadtarchivar, was Alfred Sülheim (Jens Spörckmann), sonst in der „Rathauskantine“ beheimatet, nach einer Pause auch wieder einen Auftritt beschert. Aber auch Angela Merkel wird wieder dabei sein. „Obwohl ich die grüne Jacke schon in den Keller geworfen hatte“, sagt deren Darstellerin Sabine Wiegand lachend, „ich hatte nicht mehr damit gerechnet, dass sie immer noch da ist.“