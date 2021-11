Coronabedingter Ausfall : Stunk in Neuss - Kabarettshow zu Karneval abgesagt

In diesem Jahr bot der Woodstunk eine Alternative zum Sitzungskarneval. Foto: TaS/Judith Look

Neuss Die Stunk-Sitzung des Theaters am Schlachthof zur Karnevalszeit ist abgesagt. Geplant war sie für Februar 2022 und sollte ausschließlich in einem Zelt stattfinden.

() Auch im kommenden Jahr wird es in der Karnevalszeit keine Stunk-Sitzung des Theaters am Schlachthof geben. Das haben die Macher am Dienstagnachmittag auf ihrer Facebookseite bekannt gegeben. Nachdem der Düsseldorfer Rosenmontagszug voraussichtlich in den Mai verlegt wurde, sei für sie klar gewesen, dass die Kabarettshow zur Karnevalszeit ebenfalls coronabedingt abgesagt werden müsse.