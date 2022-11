Wetthalle im Februar : Den Stunk gibts an sechs Terminen in Neuss

2020 in der Wetthalle – als „Hoppeditz-Guerilla“. Foto: Jagna Witkowski

Neuss Das Theater am Schlachthof plant wieder eine Stunksitzung in der Wetthalle, die Premiere soll am Freitag, 3. Februar, um 19 Uhr stattfinden. Alles zum Kartenvorverkauf und den weiteren Planungen.

„Back to jeck — Krisensitzung“: Der Titel des Stunk vom Theater am Schlachthof (TaS) hat auch mit der Veranstaltung an sich zu tun. Nach dem „HomeStunk-ing“ (ein mehrteiliger „Ersatz“ für die abgesagte Stunksitzung Anfang 2021), dem „Woodstunk“ im Zelt und dem „Sommernachtsstunk“ im Globe plant das TaS-Team zum ersten Mal wieder eine reguläre Stunksitzung im Februar nächsten Jahres – und dazu passt die Krisensitzung. „Wir gehen auf Nummer Sicher“, sagt Stunk-Mitglied und TaS-Sprecher Dennis Prang, „und werden den Verkauf der Karten erst ab dem 12. Dezember starten.“ Das sei ein Datum, das sich schon im vergangenen Jahr bewährt habe, führt er weiter aus, denn noch kann es sein, dass auch der geplante Stunk im Februar nächsten Jahres wieder abgesagt werden muss: „Wegen Corona oder der Energiekrise“, sagt Prang. Allerdings rechne das TaS-Team nicht damit.

Derzeit sind nur neun Termine geplant. Sechs in Neuss und drei in Düsseldorf, die seit dem 11. November auch veröffentlicht sind. „Aber es gibt noch Luft nach oben“, versichert Prang und berichtet von der zögerlichen Rückkehr des Publikums, die auch im TaS spürbar sei. „Dass wir weniger Termine anbieten, hat viel mit den Erfahrungen seit dem Ausbruch der Pandemie zu tun“, sagt er. Man versuche aber, die „Preise stabil zu halten“. 44 Euro kostet eine Karte, „etwa so viel wie im Globe“, denn es gehe nicht darum, dass das Ensemble mehr verdienen solle: „Aber auch wir müssen mit steigenden Kosten, zum Beispiel für die Energie, rechnen.“