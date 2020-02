Premiere in Neuss : Studio-Premiere im RLT mit einem Jugendstück

Neuss Sie sind „Mongos“, sagen Francis und Ikarus-. Zwei Jungen, die in einer Reha-Klinik aufeinandertreffen und sich anfreunden.

Der Autor weiß genau, für wen er schreibt. Sergej Gößner ist selbst Schauspieler und ein engagierter Jugendtheateraktivist, war mit seinem Stück „Mongos“ für den Heidelberger Stückemarkt 2016 nominiert, es wird landauf, landab viel gespielt. Am RLT hat es am kommenden Samstag Premiere, wird von Regisseurin Marlene Anna Schäfer (hat schon „Menschen im Hotel“ am RLT inszeniert) eingerichtet und von Tom Kramer und Philippe Ledun gespielt.

Die beiden Letztgenannten sind Francis und Ikarus. Zwei Jungs, die sich Schäfer als 16- oder 17-Jährige vorstellt, und in einer Reha-Klinik aufeinandertreffen. „Francis muss sich mit seiner Krankheit Multiple Sklerose abfinden, Ikarus ist querschnittsgelähmt, und ob er den Unfall selbst verschuldet hat, weiß man nicht so genau“, sagt Dramaturgin Eva Veiders. Die beiden sehr unterschiedlichen Jungen freunden sich an, erzählen sich Geschichten, die den Zuschauer rätseln und nach dem Warum fragen lassen. Einerseits, so sagt Regisseurin Schäfer, erzähle das Stück über die Art und Weise, wie ein junger Mensch mit seiner Krankheit umgehe, und andererseits sei das Stück auch „eine Freundschaftsgeschichte“.