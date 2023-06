Bundesweiter Vergleich von Städten und Kreisen Wie zombie-sicher ist Neuss?

Covid, Kriege, Katastrophen halten die Welt in Atem, doch es könnte noch viel schlimmer kommen, meint zumindest die Vermietungsplattform Rentola.de. Was, wenn eine Epidemie auftritt, die Menschen in Zombies verwandelt oder ein Krieg zwischen den Lebenden und den Toten ausbricht? Nein, es ist nicht der 1. April. Die Studie gibt es wirklich. Ausgewertet wurden echte Daten des Statistischen Bundesamtes. Die Interpretation ist etwas weniger „echt“, aber was ist anderes zu erwarten, wenn es um die Frage geht, wo im Falle einer Zombie-Apokalypse der sicherste Ort Deutschlands ist? Und hier kommt das Ergebnis für den Rhein-Kreis, aufgeteilt in fünf Kategorien: Verletzlichkeit, Verstecke, Vorräte, Sicherheit und Mobilität. Darauf kommt es schließlich an, sollten die Untoten Neuss und den Rhein-Kreis als bevorzugte Wohnlage entdecken.