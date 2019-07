Stromversorgung der Zukunft : Start für Online-Befragung zu „Electric City Neuss“

Neuss Die Stadtwerke Neuss haben unter dem Namen „Electric City Neuss“ im vergangenen Jahr in Kooperation mit der Stadt und der Bergischen Universität Wuppertal ein Forschungsprojekt zur Stromversorgung der Zukunft gestartet. Ziel ist es, in den kommenden drei Jahren ein ganzheitliches Quartierskonzept zu erarbeiten und umzusetzen.

Bürger können in anonymisierter Form ihre Meinungen und Wünsche zur zukünftigen Mobilität und Energieversorgung in Neuss äußern. Der Fragebogen umfasst 31 Fragen, zum Teil sind mehrere vorgegebene Antworten möglich. Die Beantwortung nimmt laut Mitteilung der Stadtwerke Neuss etwa fünf bis zehn Minuten in Anspruch.