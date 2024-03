Appell der Bürgermeister im Rhein-Kreis Mit Haushaltsresten Kreisumlage senken

Der Kreis kann offenbar Jahr für Jahr geplante Projekte in erheblichem Umfang nicht umsetzen, für die er die kreisangehörigen Kommunen aber trotzdem über die Kreisumlage schon zur Kasse gebeten hat. 42 Millionen blieben im Jahr 2022 deshalb auf dem Konto und wurden als „Haushaltsrest“ in das nächste Jahr übertragen. Das entsprach in etwa den Gesamtausgaben der Gemeinde Rommerskirchen. Trotz dieser, wie es amtlich heißt, Ermächtigungsübertragung habe der Kreis auf dieser Basis eine weitere Erhöhung der Planansätze in seinen Etatentwurf einkalkuliert, klagt der Neusser Kämmerer Frank Gensler. Das gelte auch für das laufende Jahr, in das der Kreis fast 25 Millionen als „Haushaltsrest“ umbuchte.