Schlägerei in Neuss : Ein Streit im Bus eskaliert

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Unbekannten Schläger. (Symbolfoto) Foto: dpa/Fabian Strauch

Neuss In der Neusser Buslinie 849 kam es am Samstag, 9. April, gegen 19:25 Uhr, an der Haltestelle Meertal zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Aggressor schlug einen 33-jährigen Neusser sowohl mit Fäusten und trat auf ihn ein, als dieser bereits am Boden lag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor den Handgreiflichkeiten hatten sich die Männer am Ausstieg des Busses gestritten. Nach der Tat entfernte sich der Aggressor und konnte auch im Rahmen anschließender polizeilicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Zeugen beschrieben den Mann als etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank, mit schwarzem Vollbart, bekleidet unter anderem mit einer grünen Weste und einem grauen Halstuch. Der Unbekannte soll gutes Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben und wurde von Anwesenden als "südländisch" aussehend beschrieben.