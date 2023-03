Tarifkampf in Neuss Streik in Neuss trifft nur die Stadtwerke nicht

Berufstätige müssen sich am Montag auch in Neuss und dem Rhein-Kreis auf Störungen im Bus- und Bahnverkehr einstellen. Anlass dafür sind Streiks, die im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst angekündigt werden, um Null Uhr in der Nacht zum Montag beginnen und erst um 1 Uhr früh am Dienstag enden. Bei den Stadtwerken sieht man der Wochenstart gelassen entgegen. „Soweit wir das absehen können, werden wir nicht bestreikt“, berichtete Stadtwerkesprecher Jürgen Scheer. „Unsere Busse fahren.“