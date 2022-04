Streetart in Neuss : Eine Amöbe soll Glück bringen

Am!p plaziert am Hafenbecken eine Fliese zum Mitnehmen. Foto: Natalie Urbig

Neuss Wer im Neusser Stadtgebiet unterwegs ist, hat sie sicher schon einmal gesehen: Die kleinen Tierchen, die als Sticker oder Graffiti an Stromkästen oder Laternen kleben. Was hat es damit auf sich? Ein Treffen mit der Person, die die Amöbe erfunden hat.

Es hängt an Stromkästen, Laternenpfählen und unter Unterführungen: Wer im Neusser Stadtgebiet unterwegs ist, hat das Tier mit den Wackelaugen und der rüsselähnlichen Nase sicher schon einmal gesehen. Doch was hat es damit auf sich? Das möchte auch eine Nutzerin wissen, die in einer Facebook-Gruppe nach der Bedeutung des „Elefanten“ fragt.

Streetartkünstlerin Am!p sitzt im Café und lächelt. Sie kennt das Geheimnis hinter den Aufklebern und Graffitis – immerhin ist sie ihre Schöpferin. Kein Elefant, sondern eine Amöbe sei es, die dort zu sehen ist. Genauer gesagt, eine Glücksamöbe. Entstanden ist die Idee während der Corona-Pandemie: Am!P hatte einen Freund, der in der Düsseldorfer Streetart-Szene aktiv ist. Schnell habe sie sich von seiner Begeisterung anstecken lassen und wurde selbst aktiv. Ihr eigener Glücksbringer, ein rosafarbenes Stoffier wurde zum Vorbild für ihre Aufkleber. Mit ihnen wollte sie das „Glück in die Stadt bringen.“

Die Amöbe ist stadtbekannt: Neuerdings ist sie auch auf Fliesen zu finden, die bei Gefallen einfach mitgenommen werden können. Foto: Natalie Urbig

Bei ihren ersten Verteil-Aktionen sei Am!p sehr aufgeregt gewesen. „Es war eine freudige Unruhe“, erinnert sich die Anfang 50-Jährige. Amip (das türkische Wort für Amöbe) ist nicht nur der Name ihrer Glücksamöbe – daraus leitet sich auch ihr Künstlername ab. Ihren richtigen Namen möchte Am!p nicht nennen, denn das, was sie macht, ist nicht erlaubt. Sie selbst sehe es als eine kreative Form des zivilen Ungehorsams. „Es ist schade, dass nicht mehr legale Flächen für Streetart zur Verfügung stehen“, sagt sie, „man könnte zum Beispiel Stromkästen oder Unterführungen dafür freigeben.“ Dennoch habe sie sich selbst einige Regeln gesetzt: Privateigentum, Kulturstätten und denkmalgeschütze Gebäude seien für sie tabu, Werke von anderen Streetartkünstlern dürfen nicht „gecrosst“, also überklebt, werden.