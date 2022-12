Nach Street Food Erfolg in Neuss Wie es mit den Feierabendmärkten im nächsten Jahr weitergeht

Ein Iglu auf dem Freithof? Das hätte es eigentlich am Mittwochabend geben sollen. Zum letzten Feierabendmarkt des Jahres sollte dort ein zehn mal zehn Meter großes, aufblasbares Iglu-Zelt aufgebaut werden. Doch bei dem war plötzlich die Luft raus. Ein Riss machte es unmöglich, das Zelt zu errichten – auch Versuche, es noch zu flicken, klappten nicht. Aber vielleicht gibt es ja 2023 einen erneuten Versuch. Denn die Feierabendmärkte, die in diesem Jahr ihre Premiere in der Neusser Innenstadt hatten, sind eine Erfolgsgeschichte. Das betont Peter Fischer von Neuss Marketing. „Wir werden daher im nächsten Jahr den Rhythmus verdoppeln. Damit kommen wir einem vielfach geäußerten Wunsch nach, der an uns herangetragen wurde“, sagt er. Statt einmal monatlich sollen die Feierabendmärkte dann alle zwei Wochen von 16 bis 22 Uhr auf den Freithof locken. Der Starttermin steht schon fest. „Am 26. April wird es losgehen“, sagt Fischer.