Schwerpunktkontrollen in Neuss: Polizei-Offensive gegen Straßenkriminalität

Neuss An vier Tagen hintereinander war die Polizei in der Innenstadt im Einsatz und stellte dabei vor allem Drogen sicher. Mutmaßliche Dealer wurden festgenommen. Auch Streetworker und die Stadt sind vor Ort aktiv.

Die Polizei hat ihre Bemühungen bei der Bekämpfung der Straßenkriminalität in Neuss verschärft. An drei Tagen hintereinander fanden jetzt Kontrollen in der Innenstadt statt. Bei jedem Einsatz fanden die Beamten Drogen. So auch bei der jüngsten Schwerpunktkontrolle am Donnerstag. Dabei überprüften Ermittler zwischen 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr mehr als 30 Personen. Am Europadamm fiel den Beamten ein 24-Jähriger auf. Als er die Ermittler erkannte, versuchte er schnell, eine Packung mit Marihuana verschwinden zu lassen. Daneben entdeckten die Ermittler, versteckt in einem Gebüsch unterhalb der Brücke Europadamm, Heroin.