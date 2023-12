Sechs neue „Stolpersteine“ in Neuss Schüler rekonstruieren jüdische Lebenswege

Verlegt wurden die Stolpersteine von dem Künstler Gunter Demnig. Der hat inzwischen 105.000 „Stolpersteine“ in 31 Ländern Europas in das Straßenpflaster eingearbeitet, wie er berichtet, um so an Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. 108 waren es bisher in Neuss, am Freitag kamen vier in der Innenstadt und zwei in Reuschenberg hinzu. Es sei immens wichtig, dass das Wissen um diese Menschen und ihre Schicksale weitergetragen wird, sagte die Kulturdezernentin Ursula Platen, die zum ersten Mal an einer solchen Veranstaltung teilnahm. Sie sei, gab sie zu, „sehr berührt“.