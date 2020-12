Stimmen aus Politik, Wirtschaft, Gastronomie : So sieht Neuss einen harten Lockdown

Neuss Die Meinungen in Neuss zu einem möglichen harten Lockdown zum Jahresende sind gespalten. Auf der einen Seite gibt es Hoffnungen in einen „Jahreswechsel-Lockdown“, auf der anderen Seite Kritik.

Bürgermeister Reiner Breuer zum Beispiel hält weitere Einschränkungen für nötig angesichts der weiter hohen Fallzahlen. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke wiederum appelliert an die Bevölkerung, sich schon jetzt an die bestehenden Regeln zu halten und weitere Schließungen und daraus resultierende mögliche Folgen für die Wirtschaft zu verhindern. Auch bei den Unternehmern in Neuss gehen die Meinungen auseinander. So wünscht sich August Pollen, einer der beiden Geschäftsführer des Alpenparks Neuss, beispielsweise einen zielorientierten Austausch mit Experten und eine transparente und nachhaltige Strategie.