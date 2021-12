Weihnachten : „Stille Nacht, heilige Nacht“ gibt es jetzt in der „Neuss-Edition“

Neuss Das Trio JAJ! hat dem Weihnachtsklassiker viel Neusser Lokalkolorit eingehaucht. Dazu wurde auch ein Video gedreht, das jetzt bei YouTube zu sehen ist.

Es dauert nur ein paar Sekunden und schon ist das Quirinus-Münster mittendrin im vielleicht berühmtesten Weihnachtslied aller Zeiten. „Stille Nacht, heilige Nacht“, erklingt es im neuen Song von JAJ!, „alles schläft, einsam wacht, nur Quirinus mit Fahne und Schild, hoch am Münster zeigt sich dieses Bild“. In drei Minuten und 35 Sekunden fängt das Musikprojekt von Jana Schulz (31), Anne Schmittner (29) und Jonas Salamon (23) – das Kürzel JAJ! steht für die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen – feierliche Weihnachtsstimmung mit festlichen Bildern aus der Quirinus-Stadt ein. Zu hören und mit dem passenden Video zu sehen ist der neue Song des Neusser Trios ab Mittwochabend, 15. Dezember, 20 Uhr, auf dem YouTube-Kanal des Musikprojekts.

Aufgenommen und produziert wurde das Stück von Bert Hollmann in den Daylightstudios in Neuss. Es ist das dritte Lied von JAJ!. Das Trio hatte zuvor bereits eine Neuinterpretation des Neusser Heimatlieds „Dort, wo die Erft den Rhein begrüßt“ sowie „Neuss, unser Schützenfest“ veröffentlicht. Nun folgt „Stille Nacht, heilige Nacht“ in der „Neuss-Edition“. Die Musik von Franz Xaver Gruber und der vor allem der Text von Joseph Mohr wurden entsprechend angepasst. „Die Idee dazu hatte das Trio bereits im Herbst“, sagt Dennis Vieten, der auch schon an den Video-Produktionen zu den beiden vorherigen JAJ!-Songs federführend beteiligt war. Nun liegt das neue Stück vor.