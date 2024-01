Sternen-Eltern-Café am Lukaskrankenhaus Neuss „Mentale Abwärtsspirale trauernder Eltern aufhalten“

Wenn Eltern ein Kind während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verlieren, reißt ihnen diese Erfahrung zunächst den Boden unter den Füßen weg. „Es ist eine große Enttäuschung und ein unglaublicher Schmerz, den Eltern in so einem Fall empfinden“, weiß Rebecca Philipsen, die in der Stationsleitung in der Frauenklinik am Lukaskrankenhaus arbeitet. Sie hat deshalb vor einem Jahr das Sternen-Eltern-Café ins Leben gerufen, das auch von der Krankenhausselsorge unterstützt wird. Am Freitag, 26. Januar, steht das nächste Treffen an.