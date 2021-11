Handwerk in Neuss : Jonges zeichnen Neusser Steinmetzin aus

Die Düsseldorfer Jonges – Baas Wolfgang Rolshoven (l.) und Vizebaas Reinhold Hahlhege – zeichneten die Neusserin Cornelia Pastohr vor 300 Gästen im Henkel-Saal aus. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert. Foto: Wolfgang Harste

Neuss Die Steinbildhauer-Meisterin Cornelia Pastohr (42) erhält den Förderpreis Handwerk des Düsseldorfer Heimatvereins. Was sie an ihrer Arbeit besonders liebt.

Vier Jahre war sie auf der Walz. Ihre Wanderjahre führten die Handwerkerin nach Mexiko und Lateinamerika, nach Sri Lanka und Australien sowie durch weite Teile Europas. Aber längst wurde sie in ihrer Heimatstadt wieder sesshaft. Im Gewerbegebiet an der Osterather Straße, nahe der Bockhaltstraße, hat die Steinmetz- und Steinbildhauer-Meisterin Cornelia Pastohr ihre Werkstatt mit Atelier. Jetzt fand die Arbeit der 42 Jahre jungen Frau bemerkenswerte überregionale Anerkennung: Sie erhält den mit 3000 Euro dotierten Förderpreis Handwerk der Düsseldorfer Jonges, dem größten Heimatverein in der Landeshauptstadt. „Ich war überrascht und bin stolz“, sagt Pastohr, „dass die Jonges mich gefunden haben.“

Erst zum zweiten Mal verliehen die Jonges diesen Förderpreis, der zur Premiere 2018 an den Stuckateur David Reingen ging. Nun also war die Neusserin Cornelia Pastohr an der Reihe, die im Rahmen eines Heimatabends vor 300 Gästen im Henkel-Saal, Altstadt, ausgezeichnet wurde. Die Laudatio hielt Andreas Ehlert, der als Präsident die Handwerkskammer Düsseldorf führt.

Info Das ist Düsseldorfs größter Heimatverein Name Heimatverein Düsseldorfer Jonges e. V. Mitglieder 3250 aus 225 Berufen, die in 54 so genannten Tischgemeinschaften organisiert sind. Ziele Pflege von Brauchtum, Geschichte und Mundart; Schutz der Stadt- und Heimatlandschaft; Förderung der Weltoffenheit und des sozialen Friedens. Preise fünf, in den Sparten Wissenschaft, Architektur, Künstler, Musik und Handwerk.

Dass die Düsseldorfer Jonges die Neusser Handwerkerin gefunden haben, überrascht am Ende nicht, denn Cornelia Pastohr arbeitet auch regelmäßig in der Nachbarstadt, insbesondere auf dem Nordfriedhof. Aber Grabstein-Aufträge sind nur eine von drei Säulen, die ihr Geschäft tragen. Da ist vor allem die Denkmalpflege mit dem Instandsetzen alter Bausubstanz. Immer wieder legt Cornelia Pastohr gemeinsam mit ihren beiden fest angestellten Mitarbeitern und den drei mit ihr kooperierenden Subunternehmern Hand an Kirchen und Hausfassaden an. So wirkte sie an der Dreikönigenkirche und am Marienberg-Kloster. Ihre in Neuss womögliche sichtbarste Spur hinterließ Pastohr mit der Fassadensanierung der so genannten Busch-Häuser an der Münsterstraße, die Josefsfigur inklusive. Der Heilige lächelt nun wieder allen Passanten zu, die vom Glockhammer in die Münsterstraße abbiegen, den Kopf in den Nacken legen und ihn in der Höhe des Hauses Nummer 4 grüßen.

Cornelia Pastohr gestaltete fürs Familiengrab ein Schattenkreuz. Foto: Ludger Baten

Zu ihrem beruflichen Spektrum gehören auch Kunst und Kultur. Alljährlich – zumindest außerhalb von Pandemiezeiten – bietet Cornelia Pastohr auf ihrem Werkstatt-Gelände eine zweitägige Jahresausstellung an, bei der auch bis zu vier Kollegen ihre Werke präsentieren. Zu diesem Ereignis kamen in der Vergangenheit bis zu tausend Besucher. Wenn es das Coronavirus und die Schutzregeln zulassen, will Pastohr im Frühsommer 2022 wieder eine Werkschau organisieren.

Ihre kunsthandwerklichen Arbeiten stehen in Neuss und in der Umgebung. Einen größeren Auftrag erhielt sie aus Bergisch-Gladbach. „Meist entwickele ich Ideen mit meinen Kunden gemeinsam“, sagt Pastohr. Das gilt für Kunstobjekte, das gilt aber auch für Grabsteine – die dritte Säule ihres Geschäfts. Wer einen Grabstein bei Cornelia Pastohr in Auftrag gibt, der erhält ein Unikat. Die Steinmetzin steigt zu Beginn in einen Dialog mit dem Auftraggeber ein, um den Stein individuell zu gestalten, Bezüge zum Verstorbenen, zu seinem Leben und zu seiner Familie einfließen zu lassen. Grabsteine to go sind Pastohrs Sache nicht.

Wer den B-Teil des Neusser Hauptfriedhofes vom Eselspfad aus betritt, kann bereits nach wenigen Metern rechter Hand das Grab ihrer Familie entdecken. Den Stein hat natürlich Cornelia Pastohr geschaffen. Allein durch das kunstvolle Schleifen der Steinvorderseite entstand ein Schattenkreuz. Ein Beispiel von vielen, wie Grabsteine Totengedenken und (Handwerks-)Kunst zusammenbringen – eine faszinierende Arbeit für den Betrachter, der sich Zeit nimmt, um zu sehen.

Cornelia Pastohr, die in einem Interview mit einem Jonges-Journalisten über sich sagte „Ich bin nett, aber laut und dreckig“, ist ein echtes Neusser Mädchen. 1979 in Neuss geboren, wuchs sie auf der Furth im Kolpingviertel auf, besuchte die Realschule an der Frankenstraße, das Abitur in Kunst, Kulturgeschichte und Gestaltung schloss sich in Düsseldorf an. Praktika, Ausbildung, Lehr- und Wanderjahre folgten. Von der Walz nach Neuss zurückgekehrt, arbeitete sie zwei Jahre im Atelier des Bildhauers Jürgen Zaun an der Uhlandstraße im Dreikönigenivertel, ehe sie „meinen Meister am Düsseldorfer Südfriedhof gemacht hat“. Bereits 2009 wagte sie den Sprung in die Selbständigkeit – einen Schritt, den sie nie bereut hat.